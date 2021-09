2. Bundesliga: Werder Bremen vor Nordderby gegen HSV wieder auf Erfolgskurs

Und tatsächlich hat Baumann dann auch noch drei Neuzugänge präsentieren können, von denen man zwei in jedem Fall als „Big-Points“ werten muss. Marvin Ducksch kommt mit bester Zweitliga-Referenz, dürfte eine Torquote garantieren und zahlte mit drei Toren in zwei Spielen schon jetzt zurück. In letzter Sekunde Mitchell Weiser zu Werder zu lotsen, ist fast als schlitzohrig zu bewerten und ein weiterer Top-Transfer.