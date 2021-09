2. Liga: FC Ingolstadt 04 – Fortuna Düsseldorf, 1:2 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Khaled Narey bediente André Hoffmann, der in der 56. Spielminute zum 1:0 einschoss. In der 73. Minute überwand Düsseldorf die Abwehr des FC Ingolstadt 04 und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Florian Kastenmeier von Fortuna Düsseldorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (83.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ingolstadt für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss siegte Düsseldorf gegen den FC Ingolstadt 04.