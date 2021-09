2. Liga: Holstein Kiel – FC Hansa Rostock (Samstag, 13:30 Uhr)

Die Mannschaften liegen auf Schlagdistanz zueinander. Nur einen Punkt beträgt der Abstand in der Tabelle. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei der Hansa, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 22 Gelbe Karten sammelte. Sind die Störche darauf vorbereitet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.