2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue, 3:2 (2:0)

Der SSV Jahn Regensburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan-Niklas Beste traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Max Besuschkow. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Besuschkow, den Beste vorbereitete (10.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Tabellenprimus. In der 51. Minute bejubelte der FC Erzgebirge Aue das 1:2. Die komfortable Halbzeitführung von Regensburg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn der FC Erzgebirge Aue schoss den Ausgleich in der 86. Spielminute. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Andreas Albers noch einen Treffer parat hatte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SSV Jahn Regensburg Aue 3:2.