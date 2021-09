Aaron Hunt über Nordderby zwischen Werder Bremen und Hamburger SV

Hunt: Wo fangen wir da an? (lacht) Der Abstieg hatte sich über zehn Jahre abgezeichnet. Es war immer so, dass man wieder hinten drin steckte im Tabellenkeller. Zwei Mal schaffte es der Verein erst über die Relegation hinaus, drin zu bleiben. Und irgendwann erwischte es uns dann. Da gibt es schon einige Parallelen zu Werder. In Bremen gab es in den zurückliegenden Jahren immer nur Abstiegskampf. Ich bin mit dem HSV in die 2. Liga gegangen, weil ich da etwas geradebiegen wollte. Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Und ich musste das eine oder andere Jahr länger in der 2. Liga verbringen, als es mir lieb war.