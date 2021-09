Schalke 04: Grammozis, Terodde und Co. müssen liefern - Kolumne Markus Höhner

Grammozis hat in seinem Kader durchaus viel Qualität. Was ihm aber fehlt, sind besonders offensive Alternativen in der Breite. Für die elf Saisontore in sieben Spielen waren genau drei Schützen zuständig. Zu viel hängt an Terodde. Einen effektiven oder ausstrahlungsvollen offensiven Nachleger gibt es nicht. Mit einem solchen sollte Rouven Schröder in der Winterpause personell aufrüsten.