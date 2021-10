2. Bundesliga: Historische Duelle zwischen 1. FC Nürnberg und Hannover 96

Es knistert also. Auf der 96-Bank sitzt Dieter Hecking, später Trainer und heute Sportvorstand auf der Gegenseite. In Nürnberg ist der 64 Jahre alte Kulttrainer Hans Meyer in seiner zweiten Saison im Amt, mit ihm geht es spürbar aufwärts im Frankenland. Nur Tore kann er nicht schießen, das müssen schon seine Spieler machen – und das ist das Problem an diesem Abend.