HSV-Wahnsinn in Aue mit Eigentor in letzter Sekunde - Werder besiegt Heidenheim

Die Gäste hatten viel Ballbesitz, konnten sich aber keine Torchancen erspielen und gerieten nach der ersten Slapstick-Einlage der Partie in Rückstand. Abwehrspieler Jonas David köpfte bei einem Klärungsversuch Jonjic an, von dessen Kopf wiederum der Ball dann in Flipper-Manier im Tor landete (23.).