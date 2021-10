2. Bundesliga mit HSV, Schalke, Bremen, St. Pauli LIVE im TV, Stream, Ticker

Am frühen Nachmittag schon kommt es in Bremen zum nicht minder brisanten Derby zwischen Werder und Tabellenführer St. Pauli (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Schaut man sich die Tabellenpositionen beider Teams an, sind die Kiezkicker beim viermaligen Deutschen Meister favorisiert. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)