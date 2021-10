2. Bundesliga: Pokal-Aus war nicht gut für FC Schalke 04, sagt Huub Stevens

Stevens: Ich kenne Dimitrios schon sehr lange. Ich weiß, wie er als Spieler war. Als Trainer erlebe ich ihn jetzt allerdings ehrlicherweise mit etwas Abstand. Er will unbedingt Leistung bringen – das war schon als Spieler so und so sehe ich ihn auch als Trainer. Ich hoffe für ihn, dass es weiterhin gutgeht. Vor dem Spiel gegen 1860 München wäre ich wohl etwas positiver gewesen. Das Pokalaus ist nicht gut für Schalke 04! Wir haben in der Vergangenheit im Pokal oft gute Leistungen gebracht. Daher ist es sehr schade, dass wir bei 1860 ausgeschieden sind.