2. Liga: 1. FC Nürnberg – 1. FC Heidenheim 1846, 4:0 (1:0)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Mats Møller Dæhli für den Club zur Führung (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Erik Shuranov schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Lino Tempelmann zum 2:0 zugunsten von Nürnberg verwertete (51.). Johannes Geis legte in der 65. Minute zum 3:0 für den 1. FC Nürnberg nach. Nürnberg gelang in der 88. Spielminute der vierten Tagestreffer. Letztlich feierte der 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.