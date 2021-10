2. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04, 1:0 (0:0)

25 Tore kassierte der FC Ingolstadt 04 bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Liga. Der Gast steht nach elf Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Im Sturm des FCI stimmt es ganz und gar nicht: Sieben Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird Ingolstadt nach unten durchgereicht.