2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Hamburger SV, 1:1 (1:0)

Für das erste Tor sorgte Antonio Jonjic. In der 22. Minute traf der Spieler von Aue ins Schwarze. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Soufiane Messeguem vom FC Erzgebirge Aue, der in der 68. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Mit seinem Treffer aus der 93. Minute bewahrte Dirk Carlson seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Aue hielt tapfer dagegen und erkämpfte sich in Unterzahl ein Unentschieden.