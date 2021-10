2. Liga: FC Ingolstadt 04 – SSV Jahn Regensburg, 0:3 (0:1)

Benedikt Saller bediente David Otto, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den SSV Jahn Regensburg. Max Besuschkow versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (62.) In ruhiges Fahrwasser brachte Regensburg sich, indem man das 3:0 erzielte (72.). Am Ende punktete der SSV Jahn Regensburg dreifach beim FC Ingolstadt 04.