2. Liga: FC Schalke 04 – FC Ingolstadt 04, 3:0 (1:0)

Rodrigo Zalazar Martínez bediente Marius Bülter, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Für den zweiten Tagestreffer zeichnete Mehmet Can Aydin verantwortlich, der auf Vorlage von Thomas Ouwejan erhöhte (64.). Der FC Ingolstadt 04 wurde deutlich abgehängt, als Simon Terodde nach Vorarbeit von Dominick Drexler auf 3:0 für S04 erhöhte (76.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Schalke die drei Zähler unter Dach und Fach.