2. Liga: FC Schalke 04 – SG Dynamo Dresden, 3:0 (1:0)

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich S04 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von Schalke griffen die Räder ineinander, sodass der FC Schalke 04 im bisherigen Saisonverlauf erst elfmal einen Gegentreffer einsteckte. S04 knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Schalke sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der FC Schalke 04 so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.