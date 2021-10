2. Liga: FC St. Pauli – FC Hansa Rostock, 4:0 (2:0)

FC Hansa Rostock holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Hansa kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war Rostock in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.