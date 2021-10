2. Liga: FC St. Pauli – SG Dynamo Dresden, 3:0 (1:0)

Der FC St. Pauli erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Buchtmann traf in der ersten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Daniel-Kofi Kyereh. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Tabellenprimus für sich beanspruchte. Guido Burgstaller trug sich in der 72. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der FC St. Pauli baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Am Schluss gewann St. Pauli gegen Dynamo Dresden.