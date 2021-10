2. Liga: Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 (Samstag, 13:30 Uhr)

Daheim haben die Störche die Form noch nicht gefunden: Die drei Punkte aus fünf Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Das Heimteam steht aktuell auf Position 15 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden von Kiel liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 20 Gegentreffer fing. Die Zwischenbilanz von Holstein Kiel liest sich wie folgt: zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schafften die Störche lediglich einen Sieg.