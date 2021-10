2. Liga: Karlsruher SC – FC Erzgebirge Aue, 2:1 (0:0)

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Karlsruhe zum 1:0 (45.). Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Philipp Hofmann erzielte in der 66. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Philip Heise vollendete. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Marius Gersbeck vom Karlsruher SC mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (79.). Kurz vor Ultimo war noch Anthony Barylla zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Aue verantwortlich (82.). Zum Schluss feierte der KSC einen dreifachen Punktgewinn gegen das Schlusslicht.