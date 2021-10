2. Liga: SC Paderborn 07 – Hamburger SV, 1:2 (1:1)

Moritz Heyer brachte Hamburg in der vierten Minute nach vorn. Den Ausgleich markierte Felix Platte, der nach Zuspiel von Sven Michel erfolgreich war (37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hamburg für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte der Hamburger SV gegen den SCP die maximale Punkteausbeute.