2. Liga: SG Dynamo Dresden – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft SG Dynamo Dresden auf den 1. FC Nürnberg. Dynamo Dresden erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:3 als Verlierer im Duell mit dem FC St. Pauli hervor. Das letzte Ligaspiel endete für den Club mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen Hannover 96.