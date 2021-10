2. Liga: St. Pauli untermauert Tabellenführung

Der FC St. Pauli hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gefestigt. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock siegten spielfreudige Hamburger am Sonntag völlig verdient mit 4:0 (2:0) und feierten den fünften Erfolg in Serie. Mit 25 Punkten steht St. Pauli nach elf Spieltagen weiter an der Spitze.