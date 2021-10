2. Liga: SV Sandhausen – SV Darmstadt 98, 1:6 (1:2)

Darmstadt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Phillip Tietz traf in der ersten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Tobias Kempe. Alexander Esswein witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die Sandhäuser ein (18.). Kurz darauf bereitete Benjamin Goller das 2:1 des SV Darmstadt 98 durch Luca Pfeiffer vor (34.). Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Durch Treffer von Goller (46.), Pfeiffer (56.) und Tietz (58.) zog Darmstadt uneinholbar davon. Der SV Darmstadt 98 ließ den Vorsprung in der 72. Minute anwachsen. Darmstadt überrannte Sandhausen förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.