2. Liga: SV Sandhausen – SV Werder Bremen, 2:2 (1:1)

Der SV Sandhausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam befindet sich derzeit im Tabellenkeller. In der Verteidigung der Sandhäuser stimmt es ganz und gar nicht: 23 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Sandhausen bei. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SV Sandhausen in dieser Zeit nur einmal gewann.