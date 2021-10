FC Schalke 04 - VfB Lübeck LIVE im TV, Stream auf SPORT1

Schalke gewann zuletzt am 9. Spieltag mit 3:0 gegen den FC Ingolstadt und feierte den Tor-Rekord von Simon Terrode. Die Knappen stehen nun auf Rang vier der Tabelle. Die nächste Partie in der 2. Liga steigt am Freitag, den 15. Oktober (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).