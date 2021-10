Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf: Als es beim Duell 1982 um Meisterschaft und Abstieg ging

Im Verein wird er sogar einem vorgezogen, der sonst immer in erster Reihe steht: Franz Beckenbauer. Der Kaiser ist mittlerweile 36 und das merkt er auch. Von diversen Verletzungen geplagt, ist er in seiner letzten Profisaison nur auf neun Einsätze gekommen. Auch im Endspurt sitzt er nur auf der Bank und findet sich damit ab. Zum Abschied noch einmal Meister werden wäre der Lohn für seine Demut („Ich bin hier nur der Notnagel“) – und das sollen eben die klar machen, die besser in Form sind als er.