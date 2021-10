Lewis Holtby von Holstein Kiel vor Rückkehr zu Ex-Klub Hamburger SV

Holtby: Was heißt wohler? Ich bin sehr dankbar und froh, dass ich in beiden Ligen spielen darf, bzw. durfte. In England in der Premier League, aber auch in der zweiten Liga, ist der Spiel-Rhythmus ein ganz anderer. Da spielt man gefühlt jede Woche eine Englische Woche, das ist sehr physisch. Hier gibt es nur ab und zu eine Englische Woche, das ist angenehmer. Man kann sich besser auf das Spiel vorbereiten als in England, weil es da wirklich Schlag auf Schlag ging. Aber in England nochmal die Kultur aufzusaugen und alles mitzunehmen, war sehr lehrreich und eine sehr schöne Zeit.