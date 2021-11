2. Bundesliga: Flutlicht an mit U21-Stadionsprecherin Laura Engelhardt

Als Mitarbeiterin des Vereins sei sie offenbar in einer anderen Rolle als Kolleginnen in den Medien, mutmaßt sie. „Ich glaube, ich bin da einfach etabliert.“ Über die toxische Seite des Fußballs macht Engelhardt sich so ihre Gedanken, hinterfragt Mechanismen, ist kritisch und unnachgiebig. Denn Sprüche bekommt auch sie ab und an zu hören, Kategorie: „Kannste dich mal ausziehen?“ Der Weg im Fußball ist eben doch noch weit, bei allen Erfolgen.