2. Bundesliga: Hamburger SV muss weiter auf Heuer Fernandes verzichten

„Er hat bis zuletzt heute gehofft, dass er noch spielen kann. Gestern hat er versucht, einige Teile des Mannschaftstrainings zu machen. Er spürt aber noch ein bisschen was, fühlt sich nicht ganz frei und weil der Kopf bei so etwas immer mitspielt, haben wir entschieden, dass er nur spielt, wenn er zu 100 Prozent das OK gibt“, gab HSV-Sportvorstand Jonas Boldt vor dem Spiel bei SPORT1 zu Protokoll.