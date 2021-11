2. Bundesliga: HSV nur mit Unentschieden beim KSC - Kittel und Hofmann treffen beim 1:1

Ganz bitter lief der Abend für Marc Lorenz. Der Linksaußen stürzte in der 70. Minute nach einem Zweikampf mit Hamburgs Moritz Heyer auf die Schulter und schrie direkt vor Schmerzen auf. Am Boden liegend fasste sich der KSC-Profi direkt an den linken Oberarm und winkte nach den Ärzten.