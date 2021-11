2. Bundesliga: Jahn Regensburg unterliegt Hansa Rostock - Paderborn siegt in Ingolstadt

Sarpreet Singh (34.) brachte die Gastgeber in Regensburg mit einem gefühlvollen Schuss in Führung, doch die Mecklenburger schlugen nur neun Minuten später durch John Verhoek (43.) zurück. Zuvor hatte Jan-Niklas Beste (41.) die große Chance zum 2:0 vergeben, als er aus kurzer Distanz den Ball an das Außennetz setzte.