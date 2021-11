2. Bundesliga: Zeigt der 1.FC Nürnberg gegen Werder Bremen eine Reaktion?

Neben dem Topspiel am Samstagabend zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV LIVE bei SPORT1 im TV & Stream, empfängt Fortuna Düsseldorf Hannover 96, Darmstadt reist zum FC Schalke 04 und bereits am Freitag kommt es in Franken zum Nord-Süd-Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und SV Werder Bremen.