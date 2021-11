2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr)

Heidenheim trifft am Sonntag mit den Störche auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Beim FC Erzgebirge Aue gab es für den 1. FC Heidenheim 1846 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Kiel siegte im letzten Spiel gegen SG Dynamo Dresden mit 2:1 und besetzt mit 14 Punkten den 13. Tabellenplatz.