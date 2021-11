2. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Darmstadt 98 (Samstag, 13:30 Uhr)

Der SV Darmstadt 98 holte auswärts bisher nur acht Zähler. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als Darmstadt (35) markierte nämlich niemand in der 2. Liga. Acht Siege und zwei Remis stehen vier Pleiten in der Bilanz des SV Darmstadt 98 gegenüber. Darmstadt tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.