2. Liga: FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft S04 auf Darmstadt. Beim 1. FC Heidenheim 1846 gab es für Schalke am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Der SV Darmstadt 98 schlug den 1. FC Nürnberg am Freitag mit 2:0 und hat somit Rückenwind.