2. Liga: FC Schalke 04 – SV Sandhausen, 5:2 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Cèbio Soukou bediente Marcel Ritzmaier, der in der 46. Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleich markierte Thomas Ouwejan, der nach Zuspiel von Dominick Drexler erfolgreich war (57.). Marius Bülter trug sich in der 63. Spielminute in die Torschützenliste ein. Aleksandr Zhirov versenkte die Kugel zum 3:1 für den FC Schalke 04 (71.). Kurz darauf bereitete Soukou das 2:3 von Sandhausen durch Pascal Testroet vor (73.). Bülter (75.) und Rodrigo Zalazar Martínez (81.) brachten S04 mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Am Ende verbuchte Schalke gegen den SV Sandhausen einen Sieg.