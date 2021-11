2. Liga: FC St. Pauli – SV Sandhausen, 3:1 (2:0)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Guido Burgstaller mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Daniel-Kofi Kyereh für eine frühe Führung des Gastgebers (1.). Kyereh baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Marcel Hartel zum 2:0 für St. Pauli in den Maschen unterbrachte (13.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Immanuel Höhn schoss für Sandhausen in der 66. Minute das erste Tor. Das 3:1 für den FC St. Pauli stellte Kyereh sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nach abgeklärter Leistung blickte St. Pauli auf einen klaren Heimerfolg über die Sandhäuser.