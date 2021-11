2. Liga: Holstein Kiel – SG Dynamo Dresden, 2:1 (0:1)

Dynamo Dresden holte auswärts bisher nur vier Zähler. Dresden findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. SG Dynamo Dresden musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Dynamo Dresden insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von Dresden hält an. Insgesamt kassierte SG Dynamo Dresden nun schon fünf Niederlagen am Stück.