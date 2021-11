2. Liga: Karlsruher SC – Hannover 96, 4:0 (3:0)

Hannover holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Durch diese Niederlage fiel Hannover 96 in die Abstiegszone auf Platz 16. Die Ausbeute der Offensive ist bei 96 verbesserungswürdig, was man an den erst zehn geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Drei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat Hannover momentan auf dem Konto. Nach dem achten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Hannover 96 im Klassement weiter an Boden.