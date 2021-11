2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SG Dynamo Dresden, 3:1 (1:0)

Sarpreet Singh bediente Benedikt Saller, der in der 33. Spielminute zum 1:0 einschoss. Zur Pause behielt Regensburg die Nase knapp vorn. Das 1:1 von Dynamo Dresden stellte Daferner sicher (46.). In der 79. Minute überwand Regensburg die Abwehr von SG Dynamo Dresden und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Der SSV Jahn Regensburg führte schließlich das 3:1 herbei (81.). Am Ende verbuchte der SSV gegen Dresden einen Sieg.