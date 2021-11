Bremen: Zenkovic und Rapp positiv getestet

Interims-Trainer Danijel Zenkovic und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp von Fußball-Zweitligist Werder Bremen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, werden die beiden vollständig Geimpften am Samstag für die Partie bei Holstein Kiel (20.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen, beide befinden sich in häuslicher Quarantäne.