Hannover 96 mahnt Dieter Schatzschneider ab

In einer offiziellen Mitteilung nannte der Klub die Aussagen des einstigen Torjägers "inakzeptabel". Schatzschneider hatte sich in einer Talkshow unter anderem so geäußert: "Ich denke, da steckt viel gutes Potenzial in dieser Mannschaft, das müsste einer nur mal wecken. A mit einer richtigen Aufstellung und B auch mit der richtigen Taktik."