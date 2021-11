Relegation: Als der HSV den KSC in die Krise stürzte

Vielleicht war es einfach zu laut in diesem Moment brodelnder Emotionen als dass van der Vaart sie gehört haben konnte? Für die Fans sind die Worte gefallen, so wie das Tor gefallen ist, das den HSV in die Verlängerung bringt. Wo das Drama um Leben und Tod in der Bundesliga weitergeht. Es kostet Nerven, gleich zwei HSV-Spieler (Maximilian Beister und Petr Jiracek) sehen auf der Bank Gelb. In der Verlängerung ist der HSV psychologisch im Auftrieb und er hat die besseren Joker.