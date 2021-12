2. Bundesliga: Das spricht laut Heyer für den Kader des Hamburger SV

„Ich habe mich sehr gut eingelebt, wohne in einer schönen Wohnung. In der Stadt konnte ich im zweiten Jahr mehr sehen als im ersten Jahr, da es Corona-Bedingt etwas schwieriger war. Ich fühle mich in der Stadt sehr wohl, in der Mannschaft sowieso. Ich wurde vom ersten Tag an gut aufgenommen, die Mannschaft hat es mir extrem leicht gemacht. Dieses Jahr haben wir eine relativ junge Mannschaft, wollen uns weiterentwickeln und Spaß haben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)