2. Bundesliga: Hamburger SV - Hansa Rostock 3:0, Karlsruher SC - Heidenheim 3:2, Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 0:1

Dementsprechend angefressen war Rostock-Stürmer John Verhoek nach Abpfiff: „Die Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, müssen wir machen. Dann läuft das auch anders. In der ersten Halbzeit waren wir zu vorsichtig, haben auf dem Platz keine Eier gezeigt. Dann wird es auch schwierig, gegen so eine Mannschaft ein Tor zu schießen.