2. Bundesliga: Rekordpleite! Als der FC St. Pauli bei Fortuna Düsseldorf unterging

Wenn Fortuna Düsseldorf am Samstagabend im Topspiel der 2. Liga auf den FC St. Pauli trifft, sind die Rollen klar verteilt. Der Gast ist vorzeitiger Überraschungsherbstmeister in einer Liga, in der es vor Traditionsklubs nur so wimmelt. Weil dem so ist, gehen die Hamburger auch gegen die Fortuna als Favorit ins Spiel, ungeachtet der Historie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)