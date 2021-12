2. Bundesliga: Rouwen Hennings vor dem Duell Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli im Interview

Hennings: Wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder telefoniert und geschrieben. Jetzt auch gerade in der letzten Woche, als er in Quarantäne war, habe ich ihn auch angerufen. Man unterhält sich, über die Jahre ist der Kontakt nicht abgerissen und ich gönne ihm den Erfolg. Er hat es sich erarbeitet, er hat glaube ich damals in der U23 als Co-Trainer angefangen, dann über die U19 wieder in der Profibereich gefunden. Er hat seine Idee dem Team aufgedrückt. In der schwierigen Phase vergangene Saison in der Hinrunde haben die Verantwortlichen von St. Pauli Ruhe bewahrt und das wurde belohnt. Ich freue mich sehr für ihn.