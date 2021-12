2. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Nürnberg (Samstag, 13:30 Uhr)

Aue will gegen den Club die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am vergangenen Spieltag verlor der FC Erzgebirge Aue gegen SG Dynamo Dresden und steckte damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein. Zuletzt kassierte Nürnberg eine Niederlage gegen den FC Schalke 04 – die vierte Saisonpleite. Im Hinspiel fielen keine Treffer zwischen den beiden Mannschaften (0:0). Wird das Rückspiel anders laufen?