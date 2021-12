2. Liga: FC Ingolstadt 04 – SG Dynamo Dresden, 3:0 (2:0)

Kevin Ehlers brachte Ingolstadt in der 16. Minute in Front. Nico Antonitsch brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Heimteams über die Linie. Ingolstadt gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (84.). Schlussendlich verbuchte der FC Ingolstadt 04 gegen Dynamo Dresden einen überzeugenden Heimerfolg.